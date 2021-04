Superlega, dubbi sulla semifinale di Champions Real-Chelsea. I rischi per le squadre e Valdano contro Agnelli (Di giovedì 22 aprile 2021) La Superlega è naufragata e continuano ad arrivare tantissime reazioni. Il progetto si è interrotto dopo il dietrofront delle squadre inglesi, la Uefa aveva minacciato pesanti sanzioni ai club partecipanti. Una squadra che non ha fatto un passo indietro è il Real Madrid, i Blancos si sono qualificati per la semifinale di Champions League contro il Chelsea, ma la sfida è a rischio. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Uefa Ceferin che ha parlato in un’intervista rilasciata in Slovenia. “Il punto è che la stagione è già iniziata e le televisioni chiederebbero danni se non la giocassimo. Quindi c’è una possibilità relativamente piccola che questa gara non venga giocata la prossima settimana”. Valdano ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) Laè naufragata e continuano ad arrivare tantissime reazioni. Il progetto si è interrotto dopo il dietrofront delleinglesi, la Uefa aveva minacciato pesanti sanzioni ai club partecipanti. Una squadra che non ha fatto un passo indietro è ilMadrid, i Blancos si sono qualificati per ladiLeagueil, ma la sfida è ao. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Uefa Ceferin che ha parlato in un’intervista rilasciata in Slovenia. “Il punto è che la stagione è già iniziata e le televisioni chiederebbero danni se non la giocassimo. Quindi c’è una possibilità relativamente piccola che questa gara non venga giocata la prossima settimana”....

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Agnelli ora è isolato. Dubbi sul futuro: sarà decisivo John Elkann #Superlega - manuela_orazi : @FIGC @SerieA non avevamo dubbi sulla vostra poca serietà, come al solito non succederà niente, per voi è più grave… - CalcioWeb : Le reazioni sulla #Superlega: i dubbi sulla semifinale di @ChampionsLeague ed i rischi per le squadre - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Juve, Agnelli ora è isolato. Dubbi sul futuro: sarà decisivo John Elkann #Superlega - calciomercatoit : ??#Juventus, niente dimissioni per #Agnelli ma restano i dubbi sul futuro da presidente: spunta anche il nome di… -