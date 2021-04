Serie C | la Juve U23 riprende l' Olbia | Compagnon fa 1 - 1

(Di giovedì 22 aprile 2021) ALESSANDRIA - Termina 1 - 1 il recupero della 32ª giornata diC traU23 e, per un pari che cambia poco in classifica: la squadra di Zauli resta in zona playoff a 49 punti, a +3 ...

L'Atalanta invece arriva dalla vittoria contro lae in generale da cinque successi di fila, e ... reduce da tre sconfitte contro l'Atalanta, nella sua storia inA non ha mai incassato ...ALESSANDRIA - Termina 1 - 1 il recupero della 32ª giornata diC traU23 e Olbia , per un pari che cambia poco in classifica: la squadra di Zauli resta in zona playoff a 49 punti, a +3 proprio sui ...La 32ª giornata di Serie A prosegue con gli ultimi due match del turno infrasettimanale ... la Dea invece ha la possibilità - con una vittoria - di mettere la freccia e sorpassare Juventus e Milan, ...Il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato la lista delle sanzioni relative alla 32esima giornata di Serie A. Sono stati fermati per un turno Bonaventura (Fiorentina, salterà la ...