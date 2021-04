Scuola, per il rientro in classe la Lombardia da maggio farà partire i test salivari in tutta la Regione (Di giovedì 22 aprile 2021) Assomiglia ad un ‘lecca-lecca’ e si effettua in un minuto: è il test anti-Covid salivare molecolare che, dopo l’esperimento nel Comune di Bollate, la Lombardia vuole estendere a partire da maggio a tutta la Regione per tenere sotto controllo i contagi nelle scuole. Il decreto approvato mercoledì dal governo prevede il ritorno in classe anche alle superiori, con gli alunni in presenza dal 50 al 75% in zona rossa e dal 70 al 100% in zona gialla e arancione. Un punto che ha spaccato esecutivo e Regioni, con il governatore Massimiliano Fedriga che accusa Roma di aver cambiato le regole in corsa. Il problema principale riguarda i trasporti, su cui però le stesse Regioni sono rimaste ferme ai tavoli e alle proposte del settembre scorso. L’altro aspetto riguarda appunto lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Assomiglia ad un ‘lecca-lecca’ e si effettua in un minuto: è ilanti-Covid salivare molecolare che, dopo l’esperimento nel Comune di Bollate, lavuole estendere adalaper tenere sotto controllo i contagi nelle scuole. Il decreto approvato mercoledì dal governo prevede il ritorno inanche alle superiori, con gli alunni in presenza dal 50 al 75% in zona rossa e dal 70 al 100% in zona gialla e arancione. Un punto che ha spaccato esecutivo e Regioni, con il governatore Massimiliano Fedriga che accusa Roma di aver cambiato le regole in corsa. Il problema principale riguarda i trasporti, su cui però le stesse Regioni sono rimaste ferme ai tavoli e alle proposte del settembre scorso. L’altro aspetto riguarda appunto lo ...

AmiciUfficiale : Vuoi immergerti sempre di più nel mondo dei ragazzi di #Amici20? Indossa la felpa ufficiale della scuola e ascolta… - Agenzia_Ansa : Scuola e coprifuoco, Regioni e Salvini all'attacco dopo l'ok al decreto Covid. Resta alle 22 fino all'1 giugno, dop… - TgLa7 : #Regioni a Draghi, incontriamoci prima di pubblicare Dl. Una lettera al premier per avanzare proposte su coprifuoco e scuola - AleFabbriHA : RT @GruppoHera: #GruppoHera sostiene “Classe aperta”, il progetto della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di @ERT_Teatro che racconta i per… - severusmagiustu : Facciamo rientrare a scuola tutti, ma l’esame di maturità normale non viene contemplato manco per sbaglio. Toglier… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola per Recovery, Draghi: '70 miliardi in infrastrutture e mobilità green' ... accesso e competenze), poi c'è la riforma del sistema della proprietà industriale, quella della formazione obbligatoria per la scuola, le politiche attive del lavoro e la riforma della medicina ...

Gita scolastica virtuale? Polemiche per l'iniziativa barese Bari - Non è piaciuta a Giorgia Meloni l'iniziativa della scuola primaria 'Piccinni' di Bari che ha organizzato una gita virtuale per i suoi piccoli alunni. Destinazione: Firenze. Una delle mete preferite dei tour scolastici. Piazza della Signoria, Galleria ...

Concorso scuola: per prove o per titoli e servizi? [SONDAGGIO della ‘Tecnica della Scuola’] Tecnica della Scuola Il derby al governo tra Salvini e i suoi nemici Le provocazioni del leader leghista che teme l'emorragia di voti a destra. E quelle degli alleati di governo che vorrebbero un' "alleanza Ursula". Il gioco pericoloso è appena iniziato ...

Dl Sostegni, saltano gli emendamenti contro vincoli su trasferimento del personale. Dura l’Anief (Teleborsa) – “Nuova delusione per i tanti docenti immobilizzati e per il personale amministrativo della scuola italiana. La speranza era che la politica traducesse in atti concreti ...

... accesso e competenze), poi c'è la riforma del sistema della proprietà industriale, quella della formazione obbligatoriala, le politiche attive del lavoro e la riforma della medicina ...Bari - Non è piaciuta a Giorgia Meloni l'iniziativa dellaprimaria 'Piccinni' di Bari che ha organizzato una gita virtualei suoi piccoli alunni. Destinazione: Firenze. Una delle mete preferite dei tour scolastici. Piazza della Signoria, Galleria ...Le provocazioni del leader leghista che teme l'emorragia di voti a destra. E quelle degli alleati di governo che vorrebbero un' "alleanza Ursula". Il gioco pericoloso è appena iniziato ...(Teleborsa) – “Nuova delusione per i tanti docenti immobilizzati e per il personale amministrativo della scuola italiana. La speranza era che la politica traducesse in atti concreti ...