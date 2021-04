Rai, Sky e Netflix, ecco il possibile giro di poltrone dei prossimi mesi (Di giovedì 22 aprile 2021) Cambio ai vertici Rai, Sky e Netflix Primavera in zona gialla per quasi tutte le regioni e allarme rosso per la televisione italiana. In queste settimane si decideranno le sorti di molti editori tv, che dovranno rinnovare i loro management. Rai, Sky e probabilmente anche Netflix dovranno cambiare i vertici aziendali, con un vorticoso giro di poltrone. ecco gli scenari possibili. Mamma Rai La Rai ha il Consiglio d’Amministrazione in scadenza e così il presidente Marcello Foa e l’Amministratore delegato Fabrizio Salini, espressione delle nomine decise dal governo Lega-Movimento 5 Stelle nel luglio 2018, non verranno rinnovati dall’esecutivo delle larghe intese guidato da Mario Draghi. E mentre i partiti tentano il solito assalto alla diligenza, il presidente del consiglio vorrebbe lasciare in eredità un ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 22 aprile 2021) Cambio ai vertici Rai, Sky ePrimavera in zona gialla per quasi tutte le regioni e allarme rosso per la televisione italiana. In queste settimane si decideranno le sorti di molti editori tv, che dovranno rinnovare i loro management. Rai, Sky e probabilmente anchedovranno cambiare i vertici aziendali, con un vorticosodigli scenari possibili. Mamma Rai La Rai ha il Consiglio d’Amministrazione in scadenza e così il presidente Marcello Foa e l’Amministratore delegato Fabrizio Salini, espressione delle nomine decise dal governo Lega-Movimento 5 Stelle nel luglio 2018, non verranno rinnovati dall’esecutivo delle larghe intese guidato da Mario Draghi. E mentre i partiti tentano il solito assalto alla diligenza, il presidente del consiglio vorrebbe lasciare in eredità un ...

