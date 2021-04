Le nuvole si diradano e le temperature salgono

(Di giovedì 22 aprile 2021) Come saranno i cieli sopra Bergamo nelle prossime ore e nei prossimi giornoi? Lo spiega Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre dal Mediterraneo occidentale verso il Regno Unito garantirà un generale miglioramento del tempo sul nord Italia a partire da giovedìe fino a tutto il week end, anche se non mancherà il passaggio di qualche nuvola, prevalentemente innocua e sui rilievi, anche nei prossimi giorni. Lesubiranno un aumento giovedì nei valori massimi grazie al maggior soleggiamento, con i valori pomeridiani che si porteranno intorno ai 20 gradi e che saliranno ulteriormente nel fine settimana. Giovedì 22 aprile 2021 Tempo Previsto: al mattino qualche nuvola sparsa, ma all’interno di un contesto in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio soleggiato sulle Alpi, parzialmente nuvoloso sul resto ...

