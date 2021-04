Il bike sharing piace alla città, 200 abbonamenti in un mese (Di giovedì 22 aprile 2021) Il progetto di bike sharing “PISTA!”, lanciato alcune settimane fa dall’amministrazione Melucci, registra numeri promettenti.La città ha risposto positivamente all’attivazione di questo servizio che amplia l’offerta della mobilità sostenibile a Taranto. Nel primo mese di attività, infatti, sono stati sottoscritti oltre 200 abbonamenti.«Come spesso accade – le parole dell’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi –, la città è in piena sintonia con le innovazioni introdotte dall’amministrazione Melucci, c’è un’aspettativa che ripaga degli sforzi compiuti: circa 200 abbonamenti, in un solo mese e durante la pandemia, è un risultato del quale andar fieri. alla luce di questa risposta, stiamo prevedendo nuove forme di abbonamento che ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 22 aprile 2021) Il progetto di“PISTA!”, lanciato alcune settimane fa dall’amministrazione Melucci, registra numeri promettenti.Laha risposto positivamente all’attivazione di questo servizio che amplia l’offerta della mobilità sostenibile a Taranto. Nel primodi attività, infatti, sono stati sottoscritti oltre 200.«Come spesso accade – le parole dell’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi –, laè in piena sintonia con le innovazioni introdotte dall’amministrazione Melucci, c’è un’aspettativa che ripaga degli sforzi compiuti: circa 200, in un soloe durante la pandemia, è un risultato del quale andar fieri.luce di questa risposta, stiamo prevedendo nuove forme di abbonamento che ...

