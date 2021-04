How I Met Your Mother | è in arrivo una novità straordinaria per i fan

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo anni di tira e molla How I Metpotrebbe ritornare in scena in una veste totalmente nuova, ma qualche fan storce il naso. Cast di HIMYM (GettyImages)La notizia era nell’aria da diversi anni e ora potrebbe finalmente concretizzarsi. How I Met, a cavallo tra il 2005 e il 2014 ha avuto un successo clamoroso. I suoi 208 episodi sono stati letteralmente divorati dai fan di tutto il mondo che si sono appassionati alle vicende di Ted, Marshall, Lily, Robin e Barney. Al centro di tutto, una storia semplice, ma d’impatto. Ted è adulto e ha due figli e decide di raccontargli la serie di eventi che lo ha portato a conoscere la loro madre. HIMYM è in pratica la storia di un single a New York che non riesce a trovare l’anima gemella e viene sorretto dagli amici in questo suo viaggio ...

Advertising

dituttounpop : #HowIMetYourFather Hulu ordina la versione al femminile di #HIMYM con Hilary Duff. Che vi aspettate? - LOUXHAYLOR : RT @masocazzimiei: le citazioni più belle di 'how i met your mother' -a thread - joananas__ : @swarleyxstark era da un po che stavo avevo cercato un personaggio della serie e sotto tra i consigliati mi diceva… - bethfuckoff : - jesysmysunshine : È vera sta storia che faranno uno spin-off di himym, chiamato how i met your father? -

Ultime Notizie dalla rete : How Met

... the Small States Forum provides a platform for dialogue and knowledge sharing onthe World ... The Forum, whichmost recently on April 10, provided an opportunity to exchange knowledge and to ...La voce era nell'aria da tempo, ma l'ufficialità è arrivata soltanto oggi.Your Mother , celebre sitcom andata in onda dal 2005 al 2014, continuerà con una serie sequel intitolataYour Father . Sarà prodotta in esclusiva per Hulu e vedrà Hilary Duff nei ...How I Met Your Mother diventa How I Met Your Father con Hilary Duff nuova serie tv ordinata da Hulu e in arrivo prossimamente ...Dopo anni di tira e molla How I Met Your Mother potrebbe ritornare in scena in una veste totalmente nuova, ma qualche fan storce il naso.