Carla Suarez Navarro sconfigge il cancro: pronta a tornare (Di giovedì 22 aprile 2021) Carla Suarez Navarro vince la sua battaglia più importante con il linfoma di Hodgkin e si prepara al rientro in campo: obiettivo Roland Garros Appare raggiante, Carla Suarez Navarro, nelle foto che accompagnano l'annuncio più importante: la tennista è finalmente guarita dal cancro. Attraverso il proprio profilo Instagram, la Suarez Navarro ha mostrato tutta la sua emozione per aver sconfitto un linfoma di Hodgkin: "Un altro passo verso questa strada. Oggi finisco il trattamento e posso dire di aver superato un linfoma di Hodgkin. A tutti voi, grazie. Ogni messaggio di incoraggiamento mi ha dato grande forza. Infinita gratitudine a tutti i sanitari che si prendono cura di noi ogni giorno. Sono guarita". La tennista spagnola ...

