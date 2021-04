Barcellona | Laporta a sorpresa | ' La Superlega è necessaria'

(Di giovedì 22 aprile 2021) "Laè assolutamente". Parola di Joan, che ha parlato per la prima volta del discusso progetto per costituire una nuova competizione europea d'élite. "È assolutamente ...

Advertising

DiMarzio : Le parole del presidente del #Barcellona a difesa della Superlega - ZZiliani : A parte il #Chelsea e il #City che hanno già fatto marcia indietro e il #Barcellona che ha comunicato (presidente… - Andrea_Lorenzon : RT @Manchester28521: Ceferin: “salvo solo il Barcellona” Laporta: “superlega necessaria” Da Marte è tutto ?????? - NuovoNando : RT @Manchester28521: Ceferin: “salvo solo il Barcellona” Laporta: “superlega necessaria” Da Marte è tutto ?????? - LorenzoPuliga : RT @sportmediaset: #Barcellona, #Laporta: 'La Super League è una necessità ed esiste ancora, pronti al dialogo con la Uefa'. #SportMediase… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Laporta

Contraddizioni in salsa spagnola. Mentre Joan, presidente del, rompeva il suo silenzio sulla Superlega dicendo che la considera un progetto "assolutamente necessario", il presidente della Liga, Javier Tebas, seppelliva il ..."La Superlega è assolutamente necessaria". Parola di Joan, che ha parlato per la prima volta del discusso progetto per costituire una nuova ...risorse - ha detto il numero uno del...I bookmakers italiani con Snai in testa hanno aperto le scommesse sulla futura presidenza della Juventus. Da fonti vicino ad Exor ...Il presidente del Barcellona rompe il silenzio sulla Superlega. Intervistato ai microfoni di TV3, Joan Laporta ha difeso la proposta di questa nuova competizione europea: "È una ...