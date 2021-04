ATP Belgrado 2021, Gianluca Mager è ai quarti! Superato Popyrin in due set (Di giovedì 22 aprile 2021) La favola di Gianluca Mager continua. Dopo essere partito dalle qualificazioni, il numero 98 del mondo si issa fino ai quarti di finale dell’ATP 250 di Belgrado, raggiungendo Matteo Berrettini. Il sanremese supera in due set Alexei Popyrin, con un 7-5 6-2 in poco meno di un’ora e mezza che dice molto sulla bontà della prova da parte dell’azzurro. Al prossimo turno uno tra Aslan Karatsev e Aljaz Bedene. L’inizio è emblematico. Nel terzo game Gianluca si procura due chance di break e passare subito avanti: il primo non va, il secondo invece lo concretizza con uno scambio in cui insiste sul rovescio avversario che alla fine va fuori giri. L’australiano cerca subito di colmare il gap attaccando da fondo con ottime traiettorie; dopo un tentativo a vuoto, il pari arriva nel sesto gioco dettato anche da un ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) La favola dicontinua. Dopo essere partito dalle qualificazioni, il numero 98 del mondo si issa fino ai quarti di finale dell’ATP 250 di, raggiungendo Matteo Berrettini. Il sanremese supera in due set Alexei, con un 7-5 6-2 in poco meno di un’ora e mezza che dice molto sulla bontà della prova da parte dell’azzurro. Al prossimo turno uno tra Aslan Karatsev e Aljaz Bedene. L’inizio è emblematico. Nel terzo gamesi procura due chance di break e passare subito avanti: il primo non va, il secondo invece lo concretizza con uno scambio in cui insiste sul rovescio avversario che alla fine va fuori giri. L’australiano cerca subito di colmare il gap attaccando da fondo con ottime traiettorie; dopo un tentativo a vuoto, il pari arriva nel sesto gioco dettato anche da un ...

