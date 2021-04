Apple rilascia agli sviluppatori la prima beta di macOS Big Sur 11.4HDblog.it (Di giovedì 22 aprile 2021) Apple ha iniziato a distribuire agli sviluppatori la prima beta di macOS Big Sur 11.4Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 22 aprile 2021)ha iniziato a distribuireladiBig Sur 11.4Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Riccardo830 : RT @ispazio: Apple rilascia macOS Big Sur 11.4 Beta 1 per gli sviluppatori - P0PPEL : RT @HDblog: Apple rilascia agli sviluppatori la prima beta di macOS Big Sur 11.4 - HDblog : Apple rilascia agli sviluppatori la prima beta di macOS Big Sur 11.4 - ispazio : Apple rilascia macOS Big Sur 11.4 Beta 1 per gli sviluppatori - SkorpionBot : Apple rilascia macOS Big Sur 11.4 Beta 1 per gli sviluppatori -