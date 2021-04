Vola in Borsa Norwegian Cruise Line dopo upgrade Goldman Sachs (Di mercoledì 21 aprile 2021) (TeleBorsa) – Spicca il volo Norwegian Cruise Line Hldgs, che si attesta a 28,29, con un aumento del 5,75%. Le azioni della compagnia di navigazione norvegese, tra i maggiori operatori globali del settore, hanno beneficiato di un upgrade di Goldman Sachs: il target price è stato rivisto a 37 dollari per azione (un aumento del 38% rispetto al prezzo di chiusura di ieri) e il giudizio è stato aggiornato a “buy” da “neutral”. Goldman Sachs ha citato diversi fattori positivi tra cui la crescita della capacità di Norwegian, l’esposizione a clienti più ambiziosi e una maggiroe liquidità e una minore leva rispetto ai suoi principali competitor. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Tele) – Spicca il voloHldgs, che si attesta a 28,29, con un aumento del 5,75%. Le azioni della compagnia di navigazione norvegese, tra i maggiori operatori globali del settore, hanno beneficiato di undi: il target price è stato rivisto a 37 dollari per azione (un aumento del 38% rispetto al prezzo di chiusura di ieri) e il giudizio è stato aggiornato a “buy” da “neutral”.ha citato diversi fattori positivi tra cui la crescita della capacità di, l’esposizione a clienti più ambiziosi e una maggiroe liquidità e una minore leva rispetto ai suoi principali competitor. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

