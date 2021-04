Superlega: Vigorito, ‘è stato golpe non riuscito, sottovalutato popolo del pallone’ (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Ho seguito tutta la vicenda come parte interessata in quanto presidente di una squadra di calcio, come cittadino e come amministratore di una società. Credo ci sia stato un golpe che non è riuscito. L’errore della comunicazione è stato probabilmente una sottovalutazione di quella che sarebbe stata la reazione del popolo del pallone. Ogni tanto qualcuno perde il senso della misura e ritiene di poter dettare ritmi, tempi a tutti gli altri, senza rendersi conto o sottovalutando volutamente, non la parte industriale ed economica del calcio, ma la parte sociale”. Questo il duro commento di Oreste Vigorito, presidente del Benevento, all’Adnkronos, sul progetto Superlega. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Ho seguito tutta la vicenda come parte interessata in quanto presidente di una squadra di calcio, come cittadino e come amministratore di una società. Credo ci siaunche non è. L’errore della comunicazione èprobabilmente una sottovalutazione di quella che sarebbe stata la reazione deldel pallone. Ogni tanto qualcuno perde il senso della misura e ritiene di poter dettare ritmi, tempi a tutti gli altri, senza rendersi conto o sottovalutando volutamente, non la parte industriale ed economica del calcio, ma la parte sociale”. Questo il duro commento di Oreste, presidente del Benevento, all’Adnkronos, sul progetto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

