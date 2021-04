Superflop Superlega, via le inglesi e l’Inter. L’annuncio: “Progetto da riconsiderare” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – La Superlega perde pezzi, le sei squadre inglesi abbandonano il Progetto e anche l’Inter annuncia di non essere più interessata. A poche ore dalL’annuncio-bomba che ha scosso il mondo del calcio di una Super League per 12 top club europei da giocare alla faccio delle competizioni ufficiali e dopo la condanna di Fifa, Uefa, leghe dei vari Paesi e l’ira dei tifosi, il Progetto sembra già naufragato. Superlega, lasciano le sei squadre inglesi e l’Inter La prima squadra a ufficializzare il ritiro è stata il Manchester City. A seguire tutti i club inglesi fondatori della Superlega sono usciti. Anche se dal Chelsea non è arrivata ancora una nota ufficiale. Poco dopo anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – Laperde pezzi, le sei squadreabbandonano ile ancheannuncia di non essere più interessata. A poche ore dal-bomba che ha scosso il mondo del calcio di una Super League per 12 top club europei da giocare alla faccio delle competizioni ufficiali e dopo la condanna di Fifa, Uefa, leghe dei vari Paesi e l’ira dei tifosi, ilsembra già naufragato., lasciano le sei squadreLa prima squadra a ufficializzare il ritiro è stata il Manchester City. A seguire tutti i clubfondatori dellasono usciti. Anche se dal Chelsea non è arrivata ancora una nota ufficiale. Poco dopo anche ...

