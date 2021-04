Scontro Procure | de Magistris condannato a pagamento spese

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Tribunale di Salerno, prima sezione penale, haLuigi dealdelleprocessuali del grado di appello a seguito dell’annullamento senza rinvio, operato dalla Suprema Corte. Davanti al Tribunale campano si e’, infatti, svolto un lungo procedimento per corruzione in atti giudiziari istruito in seguito alle denunce dell’ex pm di Catanzaro il quale si era costituito parte civile nel processo contro, tra gli altri, l’ex procuratore aggiunto del capoluogo Salvatore Murone e l’ex Procuratore generale facente funzioni Dolcino Favi, accusati di avere illecitamente avocato le inchieste “Why not” e “Poseidone” a de. La Corte di Cassazione ha infine emesso sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, come era emerso in primo grado. I giudici di Salerno, ...