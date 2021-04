Sblocco dei dragaggi nei porti | Federagenti | “Ormai ci siamo”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Arriva una schiarita sullodelle attività deinei principaliitaliani: lo annuncia, attraverso il suo presidente Alessandro Santi. “Posdire che la nave ha mollato gli ormeggi. È presto però affermare che stia navigando a pieno regime di giri; per intanto facciamo uscire idalla palude”, questo il commento a caldo del presidente di, al completamento da parte del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, delle procedure per la nomina, di cinque Presidenti di Autorità di Sistema Portuale.dei: “Non abbasla guardia” La Direttiva ministeriale, inoltre, “finalmente dopo anni di attesa – afferma Santi – ...

Advertising

TeresaBellanova : Le mie dichiarazioni dopo l'incontro di @ItaliaViva con il Presidente #Draghi e il Ministro Franco. Un incontro pos… - matteosalvinimi : ??Riaperture da aprile, Decreto Imprese da 40 miliardi che terrà conto, a differenza del passato, di mutui, affitti,… - Antonio_Tajani : Incontro molto positivo con il Presidente Draghi. Siamo stati ascoltati su #zonagialla e riaperture in sicurezza. O… - BerniniAM : Siamo al fianco di @Confedilizia per lo sblocco degli #sfratti. @forza_italia ritiene indispensabile almeno un risa… - Rita50432255 : RT @pdnetwork: 'Grazie al confronto con le parti sociali stiamo lavorando sullo sblocco selettivo dei licenziamenti allo scadere del termin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sblocco dei

... garantiscono la rimozione di 99,99% degli allergeni e 97,8%batteri . Le nuove lavasciuga a ...per tutto il tempo del prelavaggio (circa 10 minuti) senza necessità di aspettare il tempo di...Il totalevaccini garantiti sarà dunque di 600 milioni. "Il vaccino Pfizer coprirà due terzi ...agli over 60 E sul fronte della lotta al Covid arrivano buone notizie in seguito allodel ...Coprifuoco, negozi chiusi e divieti di insegnamento faccia a faccia: le persone in gran parte della Germania devono essere preparate a rigide misure di ...L'azienda di Tim Cook ha annunciato un anno fa un piano biennale per cambiare la tecnologica che la svincola da uno dei fornitori chiave di tutto il settore It, cioè Intel. Dopo la presentazione dei n ...