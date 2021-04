Polaroid Go, la fotocamera istantanea più piccola di sempre (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Foto: Polaroid)Polaroid Go è il più piccolo modello di fotocamera istantanea al mondo e debutta con un design compatto e tascabile che però non sacrifica la qualità e le funzioni delle macchine fotografiche a stampa immediata di nuova generazione. Le linee riprendono quelle delle Polaroid storiche con un profilo quasi aerodinamico del fronte, un fondo piatto, mirino sul lato sinistro, alloggiamento per il laccetto da trasporto e una presa ergonomica a una mano. Grazie a un lavoro di sottrazione è stato possibile scendere a 10 centimetri di lunghezza, 8 centimetri di larghezza e 6 centimetri di altezza. Il colore è bianco, con dettagli rossi e arcobaleno. (Foto: Polaroid)Non poteva mancare un piccolo specchio per i selfie abbinato a un sistema per l’autoscatto, il flash e la ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Foto:Go è il più piccolo modello dial mondo e debutta con un design compatto e tascabile che però non sacrifica la qualità e le funzioni delle macchine fotografiche a stampa immediata di nuova generazione. Le linee riprendono quelle dellestoriche con un profilo quasi aerodinamico del fronte, un fondo piatto, mirino sul lato sinistro, alloggiamento per il laccetto da trasporto e una presa ergonomica a una mano. Grazie a un lavoro di sottrazione è stato possibile scendere a 10 centimetri di lunghezza, 8 centimetri di larghezza e 6 centimetri di altezza. Il colore è bianco, con dettagli rossi e arcobaleno. (Foto:)Non poteva mancare un piccolo specchio per i selfie abbinato a un sistema per l’autoscatto, il flash e la ...

Ultime Notizie dalla rete : Polaroid fotocamera Il grande fotografo Augusto De Luca si racconta ...compaiono in diverse collezioni pubbliche e private come quelle della International Polaroid ... adoperando la mia fotocamera per un lavoro che ancora oggi mi piace e soprattutto mi diverte. Poi il mio ...

Polaroid Go ufficiale: è l'analogica istantanea più piccola al mondo ... tempo di sviluppo 10 - 15 minuti contenuto della confezione: fotocamera, cavo di ricarica, tracolla, guida rapida contenuto dello Starter Set Polaroid: 1 fotocamera Polaroid Go + 1 Polaroid Go Color ...

Polaroid Go è la più piccola macchina fotografica analogica Marco Arciprete Polaroid Go, la fotocamera istantanea più piccola di sempre Polaroid Go è la più piccola fotocamera istantanea mai prodotta, mantenendo intatto lo spirito dei modelli storici del brand americano ...

Polaroid Go ufficiale: è l'analogica istantanea più piccola al mondo Polaroid rinnova l'offerta delle sue fotocamere analogiche istantanee annunciando Polaroid Go: per descriverla basta immaginare un prodotto simile alla Polaroid Now presentata lo scorso anno, ma in ve ...

