Lockheed Martin batte il consensus su utili trimestrali

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Andamento poco mosso per, che scambia in ribasso dello 0,48%. Il primo trimestre si è chiuso con utili netti in aumento a 1,8 miliardi di dollari, pari a 6,56 dollari per azione, contro gli 1,7 miliardi, 6,08 dollari per azione, registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Le stime dierano pari a 6,30 dollari. I ricavi sono passati da 15,7 a 16,3 miliardi, in linea con le attese degli analisti. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell’S&P 100, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. ...

Lockheed Martin Corporation ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati dal progresso dei profitti netti da 1,7 miliardi, pari a 6,08 dollari per azione, a 1,8 miliardi, e 6,56 dollari, ...