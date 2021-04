LIVE Tour of the Alps, Imst-Naturno in DIRETTA: partiti! (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35 10.03 La frazione odierna. Today we cross the border again: Imst – Naturns/Naturno 162 km 2290m positive gain KOM Reschen/Resia + Tarsch/Tarres Start at 9:50, Imst Broadcast starting at 12.30#LIVEUphill pic.twitter.com/3sTzrwjsAb — Tour of The Alps (@Tourof TheAlps) April 21, 2021 09.57 Ci siamo è iniziata la terza tappa del Tour of the Alps. 09.54 E’ una tappa aperta a tanti pretendenti: Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), Hugh Carthy (EF Education Nippo), e Pello Bilbao (Bahrain Victorius). 09.50 La frazione di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35 10.03 La frazione odierna. Today we cross the border again:– Naturns/162 km 2290m positive gain KOM Reschen/Resia + Tarsch/Tarres Start at 9:50,Broadcast starting at 12.30#Uphill pic.twitter.com/3sTzrwjsAb —of The(@of The) April 21, 2021 09.57 Ci siamo è iniziata la terza tappa delof the. 09.54 E’ una tappa aperta a tanti pretendenti: Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), Hugh Carthy (EF Education Nippo), e Pello Bilbao (Bahrain Victorius). 09.50 La frazione di ...

