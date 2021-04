Advertising

qn_lanazione : La maxigru posa il ponte sulla 'variantina' di Figline #Firenze FOTO / VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : maxigru posa

Il Tirreno

Figline, lail ponte sulla ...Figline Incisa (Firenze), 21 aprile 2021 - Questa mattina è stata ultimata la messa indel ponte della "variantina", posizionato grazie ad una maxi gru. Si tratta della Variante alla SR69 che che va dal ponte sul torrente Gagliana alla rotatoria in zona stadio e che, una volta ...La messa in posa del ponte della "variantina", posizionato grazie ad una maxi gru. Si tratta della Variante alla SR69 che che va dal ponte sul torrente Gagliana alla rotatoria in zona stadio e che, un ...Figline Incisa (Firenze), 21 aprile 2021 - Questa mattina è stata ultimata la messa in posa del ponte della "variantina", posizionato grazie ad una maxi gru. Si tratta della Variante alla SR69 che che ...