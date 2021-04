In occasione della ricorrenza sulla Terra, un ripensamento sostenibile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Celebrare la Giornata Mondiale della Terra conduce a riflettere sulle montagne di rifiuti con cui danneggiamo il pianeta, servono dei piccoli accorgimenti che frenino questa tendenza. Giornata Mondiale della Terra, come gestire la delicata questione rifiuti su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Celebrare la Giornata Mondialeconduce a riflettere sulle montagne di rifiuti con cui danneggiamo il pianeta, servono dei piccoli accorgimenti che frenino questa tendenza. Giornata Mondiale, come gestire la delicata questione rifiuti su Donne Magazine.

Advertising

EnricoLetta : Un giorno storico. Si apre la possibilità per noi cittadini europei di partecipare al dibattito della Conferenza su… - Mov5Stelle : Con il vertice mondiale della salute del 21 maggio, organizzato dalla presidenza italiana del G20 e dalla Commissio… - RaiCultura : In occasione dell’anniversario della #Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo, avvenuta il #25aprile 1945,… - nonsonpago1 : RT @GiudittaRibeir3: Per la occasione del giorno della liberazione, 25 aprile, mi sono regalata un bello libro, il libro della resistenza,… - AslViterbo : Giornata nazionale della #salutedelladonna: ecco le iniziative della #AslViterbo in occasione della manifestazione… -