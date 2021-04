Guenda Goria è pronta a rimettersi in gioco e dichiara | “Ci riprovo”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L’ex gieffinaha confidato di voler partecipare ad una trasmissione di Rai 1. Siete curiosi di sapere quale? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ? ?????? ????? ? (@è stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini. Anche se a tutti gli effetti il reality è stato vinto dal giovane influencer Tommaso Zorzi, per molti la vincitrice morale è proprio la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo. LEGGI ANCHE—>ISOLA DEI FAMOSI, L’AMICIZIA TRA GILLES E FRANCESCA E’ GIUNTA AL TERMINE? In una diretta su Instagram con Savino Zaba, l’attrice ha rivelato di essereper ...

Nel cast potrebbero esserci anche tre vipponi di Alfonso Signorini: Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò e. La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha avuto, infatti, un successo ...... altra ex gieffina si candida Dopo Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò , anche un'altra ex gieffina si candida a prender parte al programma di Rai1 condotto da Carlo Conti:, figlia ...Carlo Conti potrebbe probabilmente arruolare a Tale e Quale Show un'altra concorrente dell'ultima edizione del Gf. Di chi si tratta?Dopo Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò un'altra ex del GF Vip si candida a Tale e Quale Show: ecco di chi si tratta.