Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 22 aprile 2021: Sanem è in preda allo sconforto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, che torna giovedì 22 aprile 2021 alle 16:35 su Canale 5, ci mostrano una Sanem estremamente sconsolata nonostante il viaggio imminente. Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di giovedì 22 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:35. Sanem, fin dalle anticipazioni, è preda dello sconforto per la situazione che si è creata in famiglia. Tutti gli amici si riuniscono per festeggiare la partenza di Can e Sanem in barca, un viaggio che li porterà per due anni lontani da Istanbul. Gli unici assenti sono i genitori di Nihat e Mevkibe, ancora contrariati dalle ultime scelte di vita della ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ledi- Le ali del, che torna giovedì 22alle 16:35 su Canale 5, ci mostrano unaestremamente sconsolata nonostante il viaggio imminente.- Le ali deltorna con la puntata di giovedì 22su Canale 5 alle 16:35., fin dalle, èdelloper la situazione che si è creata in famiglia. Tutti gli amici si riuniscono per festeggiare la partenza di Can ein barca, un viaggio che li porterà per due anni lontani da Istanbul. Gli unici assenti sono i genitori di Nihat e Mevkibe, ancora contrariati dalle ultime scelte di vita della ...

