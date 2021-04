Cyberpunk 2077 con il wall run è realtà grazie a una mod (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il wall-run è una delle meccaniche che CD Projekt Red ha tagliato da Cyberpunk 2077 prima del suo lancio, ma ora un modder sta lavorando per riportarla indietro. Uno dei momenti più interessanti della rivelazione del gameplay di Cyberpunk 2077 non è finito nella build finale a causa dei tagli che dovevano essere effettuati dal team di sviluppo per "motivi di progettazione" durante la produzione. Ma ora il modder Saturne sta lavorando per reintrodurre la meccanica nel gioco (via PCGamesN). Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il-run è una delle meccaniche che CD Projekt Red ha tagliato daprima del suo lancio, ma ora un modder sta lavorando per riportarla indietro. Uno dei momenti più interessanti della rivelazione del gameplay dinon è finito nella build finale a causa dei tagli che dovevano essere effettuati dal team di sviluppo per "motivi di progettazione" durante la produzione. Ma ora il modder Saturne sta lavorando per reintrodurre la meccanica nel gioco (via PCGamesN). Leggi altro...

