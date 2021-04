**Covid: chef La Mantia, 'riapertura 26 aprile è primo passo ma per ora resto a guardare'** (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - “La riapertura del 26 aprile è un primo passo, uno spiraglio di ripresa, ma per ora preferisco restare a guardare”. Filippo La Mantia in questo momento non ha un proprio ristorante e, parlando con l'Adnkronos, dice che intende “aspettare fino a ottobre” per la sua apertura. “Intanto - aggiunge - quest'estate mi faccio un mese in un ‘temporary restaurant' in Sardegna, poi mi regolo in base a come evolve la situazione”. “I ristoranti si stanno organizzando con i tavoli all'esterno - prosegue lo chef - c'è grande attesa e, per chi ha resistito fino a oggi, il 26 aprile rappresenta uno spiraglio di ripresa: starà poi alla gente decidere se uscire e mangiare fuori. Per questo serve anche il clima favorevole e a Milano lunedì è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - “Ladel 26è un, uno spiraglio di ripresa, ma per ora preferisco restare a”. Filippo Lain questo momento non ha un proprio ristorante e, parlando con l'Adnkronos, dice che intende “aspettare fino a ottobre” per la sua apertura. “Intanto - aggiunge - quest'estate mi faccio un mese in un ‘temporary restaurant' in Sardegna, poi mi regolo in base a come evolve la situazione”. “I ristoranti si stanno organizzando con i tavoli all'esterno - prosegue lo- c'è grande attesa e, per chi ha resistito fino a oggi, il 26rappresenta uno spiraglio di ripresa: starà poi alla gente decidere se uscire e mangiare fuori. Per questo serve anche il clima favorevole e a Milano lunedì è ...

