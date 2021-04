Coprifuoco alle 22 | è scontro nel Governo La Lega si astiene | Salvini | ‘No a troppi divieti’

(Di mercoledì 21 aprile 2021) A quanto apprende l’agenzia Dire, anche dopo la riunione tra il premier Draghi e i ministri che ha preceduto il cdmnon cambierà l’orario per ilindicato inizialmente nel dl riaperture. Ilresta d225 del mattino. Da fonti di maggioranza si apprende anche che non ci sarà nessun cambiamento al testo del dl riaperture dopo la riunione tra il premier Mario Draghi e i ministri che ha preceduto il cdm. Tra le richieste dellaoltre alla riduzione della durata delc’era l’anticipo delle riaperture per i ristoranti al chiuso. A quanto si apprende lasi è astenuta in cdm sul dl riaperture. Il consiglio dei ministri è terminato. La riunione è durata circa mezz’ora. LEGGI ANCHE:fino ...

Il governatore veneto risponde al telefono poco dopo la fine del Consiglio dei ministri che ha confermato il22 . Con la Lega che, astenendosi , si è chiamata fuori. Perché dai ...Leggi anche Riaperture e, via libera a decreto. Strappo Lega Riaperture scuola, in ... è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5...La giornata si apre all'insegna delle polemiche tra Governo e Regioni a proposito del coprifuoco. Oggi verranno distribuite sul territorio italiano 184mila dosi di vaccino Janssen e 1,5 milioni di Pfi ...NordEst (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al dl che scrive la roadmap delle riaperture dal 26 aprile. Astenuta, come anticipato dall’Adnkronos, la Lega, che non ha votato il provvedi ...