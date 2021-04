Amici, la ballerina Serena rivela: “Mi insultavano e non mangiavo più” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Amici, Serena si confida con la conduttrice e rivela alcuni episodi della sua adolescenza È tempo di confessioni ad Amici: nell’ultimo daytime, la ballerina Serena Marchese, tra le ultime arrivate, si è lasciata andare al racconto della sua adolescenza. La conduttrice Maria De Filippi, o meglio, la sua voce, è entrata in casetta per parlare con la ballerina dopo un momento di sconforto. Qualche giorno fa la ragazza è stata giudicata da Raimondo Todaro, che le ha fatto notare di avere un blocco mentre danza. “Ha ragione, ho paura di non essere accettata“, ha confidato alla De Filippi. “In passato mi dicevano che ero obesa e non mangiavo più o andavo a rigettare tutto in bagno“. Per la prima volta, Serena ha fatto conoscere una ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021)si confida con la conduttrice ealcuni episodi della sua adolescenza È tempo di confessioni ad: nell’ultimo daytime, laMarchese, tra le ultime arrivate, si è lasciata andare al racconto della sua adolescenza. La conduttrice Maria De Filippi, o meglio, la sua voce, è entrata in casetta per parlare con ladopo un momento di sconforto. Qualche giorno fa la ragazza è stata giudicata da Raimondo Todaro, che le ha fatto notare di avere un blocco mentre danza. “Ha ragione, ho paura di non essere accettata“, ha confidato alla De Filippi. “In passato mi dicevano che ero obesa e nonpiù o andavo a rigettare tutto in bagno“. Per la prima volta,ha fatto conoscere una ...

