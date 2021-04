Amici 2021, la confessione di Alessandra Amoroso: “Ero in un tunnel nero” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alessandra Amoroso ha aperto il suo cuore, raccontando uno dei momenti più duri della sua vita: ne ha parlato ad Amici Special, dove è stata ospite per raccontare il suo percorso nella scuola di talenti. La cantante salentina è stata la protagonista di un incontro con i ragazzi del talent show, dove lei, più di dieci anni fa, ha cominciato a mettere il primo tassello per raggiungere i traguardi che sognava. Il suo percorso artistico è stato costellato di successi, ma anche di momenti duri. “Immobile è una canzone che ho odiato moltissimo, ma che ho imparato ad amare – ha raccontato ai ragazzi di Amici – è stata la canzone che mi ha fatta conoscere e amare dal mio pubblico, in ogni mio concerto dev’essere sia in scaletta sia alla fine, tutti la vogliono sentire”, ha affermato la Amoroso dopo aver ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha aperto il suo cuore, raccontando uno dei momenti più duri della sua vita: ne ha parlato adSpecial, dove è stata ospite per raccontare il suo percorso nella scuola di talenti. La cantante salentina è stata la protagonista di un incontro con i ragazzi del talent show, dove lei, più di dieci anni fa, ha cominciato a mettere il primo tassello per raggiungere i traguardi che sognava. Il suo percorso artistico è stato costellato di successi, ma anche di momenti duri. “Immobile è una canzone che ho odiato moltissimo, ma che ho imparato ad amare – ha raccontato ai ragazzi di– è stata la canzone che mi ha fatta conoscere e amare dal mio pubblico, in ogni mio concerto dev’essere sia in scaletta sia alla fine, tutti la vogliono sentire”, ha affermato ladopo aver ...

