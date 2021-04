Abusi sessuali su minori, prete resta agli arresti domiciliari (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la misura degli arresti domiciliari per il sacerdote Gianfranco Roncone, ex parroco a Presenzano (Caserta) sospeso dalla curia alla vigilia di Natale dopo l’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti per Abusi sessuali ai danni di minori. Don Roncone, originario di Sparanise, era finito ai domiciliari il sette aprile scorso su ordine del Gip del tribunale di Napoli, ma i suoi legali Renato Jappelli e Dario Mancino avevano presentato istanza al Riesame chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari. I giudici partenopei hanno però ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di Abusi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la misura degliper il sacerdote Gianfranco Roncone, ex parroco a Presenzano (Caserta) sospeso dalla curia alla vigilia di Natale dopo l’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti perai danni di. Don Roncone, originario di Sparanise, era finito aiil sette aprile scorso su ordine del Gip del tribunale di Napoli, ma i suoi legali Renato Jappelli e Dario Mancino avevano presentato istanza al Riesame chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari. I giudici partenopei hanno però ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di...

