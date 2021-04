Volley femminile, Conegliano Campione d’Italia! Quarto scudetto, Novara cede in gara-2. Egonu 35 punti (Di martedì 20 aprile 2021) Conegliano è Campione d’Italia di Volley femminile per la quarta volta nella sua storia! Le Pantere hanno vinto il terzo scudetto consecutivo: dopo quelli del 2016, 2018, 2019 si riapre la bacheca del club veneto, che dodici mesi fa non aveva potuto festeggiare vista la sospensione del campionato a causa della pandemia. Le ragazze in giallo hanno sconfitto Novara per 3-1 (31-29; 24-26; 25-18; 25-22) nella gara-2 della Finale scudetto e chiudono così la serie sul 2-0, dopo che sabato aveva trionfato al tie-break in una memorabile gara-1. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno infilato la 63ma vittoria consecutiva e hanno conquistato lo scudetto dopo aver già alzato al cielo nei mesi scorsi la Coppa Italia e la ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021)d’Italia diper la quarta volta nella sua storia! Le Pantere hanno vinto il terzoconsecutivo: dopo quelli del 2016, 2018, 2019 si riapre la bacheca del club veneto, che dodici mesi fa non aveva potuto festeggiare vista la sospensione del campionato a causa della pandemia. Le ragazze in giallo hanno sconfittoper 3-1 (31-29; 24-26; 25-18; 25-22) nella-2 della Finalee chiudono così la serie sul 2-0, dopo che sabato aveva trionfato al tie-break in una memorabile-1. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno infilato la 63ma vittoria consecutiva e hanno conquistato lodopo aver già alzato al cielo nei mesi scorsi la Coppa Italia e la ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY FEMMINILE CONEGLIANO CAMPIONE D'ITALIA PER LA 4^ VOLTA Novara battuta 3-1 in gara-2 della serie fi… - zazoomblog : Volley femminile Conegliano Campione d’Italia! Quarto scudetto Novara cede in gara-2. Egonu 35 punti - #Volley… - TrevisoCityWR : Volley femminile: Conegliano Campione d'Italia per la quarta volta - Rai Sport - darioderrico : RT @RaiSport: #Volley femminile: #Conegliano Campione d'Italia per la quarta volta ?? #Novara battuta 3-1 in gara 2 della finale scudetto??… - RaiSport : #Volley femminile: #Conegliano Campione d'Italia per la quarta volta ?? #Novara battuta 3-1 in gara 2 della finale… -