Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2021 ore 10 | 30

(Di martedì 20 aprile 2021)DEL 20 APRILEORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SULL’INTERO QUADRANTE. SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’APPIA. PERMANGONO INVECE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SI STA IN CODA IN TRATTI SALTUARI DELLA TANGENZIALE TRA LO SVINCOLO PER VIA NOMENTANA E LA SALARIA IN DIREZIONE EST; TRAFFICO INTENSO POI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; SULLA FLAMINIA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; INFINE, SI PROCEDE A RILENTO ...