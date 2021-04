«Veleno» di Pablo Trincia diventa una serie per Amazon (Di martedì 20 aprile 2021) Prima, è venuto il podcast. Poi, un libro. Infine, una serie televisiva. Amazon Prime Video ha annunciato la produzione di uno show true-crime tratto da Veleno – Una storia vera. Il romanzo, un’inchiesta costruita con minuzia da Pablo Trincia, è la cronaca di quanto accaduto tra Massa Finalese e Mirandola, dove, sul finire degli anni Novanta, sedici bambini sono stati strappati alle proprie famiglie, i genitori accusati di essere i «diavoli della Bassa Modenese». Trincia, che il libro ha scritto dopo aver ripercorso la vicenda in un podcast diventato culto, ha cercato di stabilire dove stesse la verità, come madri e padri abbiano potuto macchiarsi di violenze sessuali e molestie. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 aprile 2021) Prima, è venuto il podcast. Poi, un libro. Infine, una serie televisiva. Amazon Prime Video ha annunciato la produzione di uno show true-crime tratto da Veleno – Una storia vera. Il romanzo, un’inchiesta costruita con minuzia da Pablo Trincia, è la cronaca di quanto accaduto tra Massa Finalese e Mirandola, dove, sul finire degli anni Novanta, sedici bambini sono stati strappati alle proprie famiglie, i genitori accusati di essere i «diavoli della Bassa Modenese». Trincia, che il libro ha scritto dopo aver ripercorso la vicenda in un podcast diventato culto, ha cercato di stabilire dove stesse la verità, come madri e padri abbiano potuto macchiarsi di violenze sessuali e molestie.

