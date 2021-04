Vaccini Covid, Draghi e l’idea di produrre in Italia quelli a Rna messaggero. Il Ft: “Sarebbero destinati a tutta Europa” (Di martedì 20 aprile 2021) La sterzata dell’Ue sui Vaccini a Rna messaggero, come Pfizer, Moderna e il tedesco Curevac in fase 3 di sperimentazione, ha imposto più di una riflessione sull’opportunità di virare anche in Italia sulla produzione dei composti che, al momento, mostrano la maggiore efficacia e sicurezza. Il tema di una produzione di questi composti era stata già posta proprio dal Fattoquotidiano.it a fine gennaio. Con i problemi di consegna e il taglio delle dosi Astrazeneca era già ai ferri corti con Bruxelles, ma ora il contratto in scadenza il 30 giugno sembra a rischio come ha fatto sapere il commissario Therry Breton. Senza dimenticare che i rari casi di trombosi gravi segnalati hanno portato a percentuali di defezioni nei vaccinandi che rischiano di minare la campagna europea. L’obiettivo sempre riproposto è quello di raggiungere l’immunità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) La sterzata dell’Ue suia Rna, come Pfizer, Moderna e il tedesco Curevac in fase 3 di sperimentazione, ha imposto più di una riflessione sull’opportunità di virare anche insulla produzione dei composti che, al momento, mostrano la maggiore efficacia e sicurezza. Il tema di una produzione di questi composti era stata già posta proprio dal Fattoquotidiano.it a fine gennaio. Con i problemi di consegna e il taglio delle dosi Astrazeneca era già ai ferri corti con Bruxelles, ma ora il contratto in scadenza il 30 giugno sembra a rischio come ha fatto sapere il commissario Therry Breton. Senza dimenticare che i rari casi di trombosi gravi segnalati hanno portato a percentuali di defezioni nei vaccinandi che rischiano di minare la campagna europea. L’obiettivo sempre riproposto è quello di raggiungere l’immunità di ...

