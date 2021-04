Università, la Federico II riparte in presenza per corsi ed esami (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Università Federico II di Napoli riparte, con “corsi di laurea” e “attività didattiche” che “si svolgono in modalità mista nel rispetto delle previsioni dei piani di organizzazione della didattica e delle attività approvati dalle Scuole in sinergia con i Dipartimenti, e delle misure generali di prevenzione e protezione adottate a livello nazionale, regionale e di Ateneo”. E’ quanto si legge in una circolare invita dal rettore dell’ateneo partenopeo Matteo Lorito, per avviare la ripartenza a pieno titolo dell’Università in presenza. Nella circolare si precisa che “possono inoltre essere svolte in presenza tutte le altre attività curriculari anche non relative agli insegnamenti del primi anno, tra cui ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’II di Napoli, con “di laurea” e “attività didattiche” che “si svolgono in modalità mista nel rispetto delle previsioni dei piani di organizzazione della didattica e delle attività approvati dalle Scuole in sinergia con i Dipartimenti, e delle misure generali di prevenzione e protezione adottate a livello nazionale, regionale e di Ateneo”. E’ quanto si legge in una circolare invita dal rettore dell’ateneo partenopeo Matteo Lorito, per avviare lanza a pieno titolo dell’in. Nella circolare si precisa che “possono inoltre essere svolte intutte le altre attività curriculari anche non relative agli insegnamenti del primi anno, tra cui ...

Advertising

anteprima24 : ** #Università, la Federico II riparte in presenza per #Corsi ed #Esami ** - GabryContessa : @PetrusPietro @Bufalenet la giovane katia ha una laurea in ingegneria chimica all'università degli studi di napoli… - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Sviluppata in collaborazione tra l'Università di Napoli Federico II e Apple, nasce uno strumento integrato e facile a serviz… - AleteiaIT : Sviluppata in collaborazione tra l'Università di Napoli Federico II e Apple, nasce uno strumento integrato e facile… - giovcarrosio : RT @sabluk2: Importante entrata in partita con Riabitare dell'Università Federico II e il Master Arint di secondo livello. Cresce il numero… -

Ultime Notizie dalla rete : Università Federico "Eureka! Funziona!", per gli scolari di Passirano, Gavardo, Calcinato ... composta da Gabriella Pasotti, presidente Settore Meccanica di Confindustria Brescia, Stefania Pagliara, docente di Fisica all'Università Cattolica, Federico Andreoletti, docente di Fisica e ...

La 'sua' Montemiletto e l'Irpinia piangono Roberto Ziccardi. Domani i funerali Ha insegnato presso scuole di specializzazione e master dei policlinici della Federico II e della Seconda Università di Napoli. Ha diretto il settore qualità dell'Arsan e di strutture private. ...

Nasce “Food Hacker”: uno studio dell’Università Federico II sul rapporto tra cibo e digitale Identità Insorgenti ... composta da Gabriella Pasotti, presidente Settore Meccanica di Confindustria Brescia, Stefania Pagliara, docente di Fisica all'Cattolica,Andreoletti, docente di Fisica e ...Ha insegnato presso scuole di specializzazione e master dei policlinici dellaII e della Secondadi Napoli. Ha diretto il settore qualità dell'Arsan e di strutture private. ...