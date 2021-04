Traffico Roma del 20-04-2021 ore 09:30 (Di martedì 20 aprile 2021) Luceverde Roma hai trovati dalla redazione Traffico ancora intense rallentato su tutte le consolari in entrata in città particolare sull’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio sulla Trionfale da ipogeo degli Monte Mario abbiamo coda anche sulla cassa lungo la Flaminia rispettivamente tra una Forte Tomba di Nerone a partire dall’ albero fino al bivio di Tor di Quinto così come ci sono cose sulla Salaria tra Villa Spada aeroporto dell’Urbe per le conseguenze di un incidente permangono code sulla Nomentana tra l’abitato di Tor Lupara e la rotatoria di via Rinaldo D’Aquino in direzione quindi Roma sulla raccordo anulare la situazione e vede ancora coda all’altezza della Flaminia nelle due direzioni in carreggiata interna contattati a partire dal bivio con la Roma Napoli fino all’uscita continua Eur in carreggiata esterna ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) Luceverdehai trovati dalla redazioneancora intense rallentato su tutte le consolari in entrata in città particolare sull’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio sulla Trionfale da ipogeo degli Monte Mario abbiamo coda anche sulla cassa lungo la Flaminia rispettivamente tra una Forte Tomba di Nerone a partire dall’ albero fino al bivio di Tor di Quinto così come ci sono cose sulla Salaria tra Villa Spada aeroporto dell’Urbe per le conseguenze di un incidente permangono code sulla Nomentana tra l’abitato di Tor Lupara e la rotatoria di via Rinaldo D’Aquino in direzione quindisulla raccordo anulare la situazione e vede ancora coda all’altezza della Flaminia nelle due direzioni in carreggiata interna contattati a partire dal bivio con laNapoli fino all’uscita continua Eur in carreggiata esterna ...

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico… - ElenarussoTW : Un traffico così a #Roma non lo vedevo da più di un anno. Si respira la voglia di normalità! - Agenzia_Ansa : Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano ?????? coda a tratti tra Viale Palmiro Togliatti e bivio Tangenziale Est > centro #LuceVerde #Lazio - il_Ghisa : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico e spa… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Roma, blitz antidroga a San Basilio: arrestate 16 persone ...coordinate dalla Dda capitolina e delegate ai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro, che hanno consentito di disarticolare un'organizzazione criminale dedita al traffico,...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20 - 04 - 2021 ore 08:45 ...GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA - SUD E L'APPIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24; DISAGI POI PER TRAFFICO ...

Droga: operazione a San Basilio, 16 arresti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettu

Roma, blitz antidroga a San Basilio: arrestate 16 persone Blitz antidroga a San Basilio. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su ...

