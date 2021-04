The Red Mother – Visioni Cremisi: Recensione Vol. 1 (Di martedì 20 aprile 2021) The Red Mother – Visioni Cremisi è un’opera creata da Jeremy Haun (curatore anche dei testi) e illustrata da Danny Luckert, edita in Italia da Magic Press. Il primo volume sarà disponibile dal 22 Aprile 2021. Dopo aver perso il suo fidanzato Luke e addirittura un occhio (sostituito da una protesi oculare), in una brutale aggressione, Daisy McDonough prova tuttavia a ricominciare e andare avanti con la sua vita. Purtroppo la protesi le provocherà terrificanti allucinazioni che sembreranno avere il controllo su di lei. Sarà allora che Daisy deciderà di indagare sui fatti che le hanno sconvolto e stanno sconvolgendo la vita. The Red Mother #1 – Un commento personale Un Horror attuale, dalle tinte tuttavia lovecraftiane, ben amalgamate grazie all’interessante stratagemma narrativo del contrasto generato tra i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021) The Redè un’opera creata da Jeremy Haun (curatore anche dei testi) e illustrata da Danny Luckert, edita in Italia da Magic Press. Il primo volume sarà disponibile dal 22 Aprile 2021. Dopo aver perso il suo fidanzato Luke e addirittura un occhio (sostituito da una protesi oculare), in una brutale aggressione, Daisy McDonough prova tuttavia a ricominciare e andare avanti con la sua vita. Purtroppo la protesi le provocherà terrificanti allucinazioni che sembreranno avere il controllo su di lei. Sarà allora che Daisy deciderà di indagare sui fatti che le hanno sconvolto e stanno sconvolgendo la vita. The Red#1 – Un commento personale Un Horror attuale, dalle tinte tuttavia lovecraftiane, ben amalgamate grazie all’interessante stratagemma narrativo del contrasto generato tra i ...

