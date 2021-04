SuperLega, le squadre inglesi ritirate. E Inter, Juventus e Milan che fanno? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sembra segnato il destino della SuperLega: tutte le squadre inglesi annunciano il ritiro. Il progetto salta ma qual è la posizione di Inter, Juventus e Milan? La SuperLega è destinata a fallire prima ancora di iniziare: nella prima serata c’è stata la bomba, poi in seconda c’è stata l’esplosione. Le sei squadre inglesi (Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea e Liverpool) hanno deciso di ritirarsi dal progetto, alcune scusandosi anche con i tifosi per quanto accaduto. All’appello manca solo l’annuncio dei Blues ma atteso a breve anche in virtù delle forti proteste a Stamford Bridge dei tifosi Blues. Una situazione che fa vacillare definitivamente il progetto del presidente Florentino Perez e del vice ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sembra segnato il destino della: tutte leannunciano il ritiro. Il progetto salta ma qual è la posizione di? Laè destinata a fallire prima ancora di iniziare: nella prima serata c’è stata la bomba, poi in seconda c’è stata l’esplosione. Le sei(Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea e Liverpool) hanno deciso di ritirarsi dal progetto, alcune scusandosi anche con i tifosi per quanto accaduto. All’appello manca solo l’annuncio dei Blues ma atteso a breve anche in virtù delle forti proteste a Stamford Bridge dei tifosi Blues. Una situazione che fa vacillare definitivamente il progetto del presidente Florentino Perez e del vice ...

Advertising

MarcoBellinazzo : I tifosi delle squadre non ricche che esultano per il possibile dietrofront della Superlega dovrebbero chiedersi qu… - NicolaPorro : #SuperLega I valori dello sport erano già morti. O all’improvviso abbiamo scoperto che i paladini del calcio più au… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan sono più attrattivi di sfide… - Onda_CalabraII : RT @emmeemme__: Ok sì è tolta dal cazzo il milan quello che volevano tutte le squadre, ora potete rientrare e facciamo sta superlega - HipDem : RT @teuzz23: @HipDem Se la superlega fosse veramente di sinistra dovrebbe scindersi in 10 superleghe, una con due squadre perché comunque l… -