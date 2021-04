Superlega, la Turchia avverte: “Nessuna squadra dovrà parteciparvi” (Di martedì 20 aprile 2021) “Nessuna squadra turca dovrà prendere parte alla Superlega. Qualora ciò dovesse accadere, sosterremmo le decisioni dell’UEFA. Come ha già spiegato il ministro dello Sport, siamo totalmente contrari a questo progetto“, così Nihat Ozdemir, presidente della Federcalcio turca, ai microfoni di FoxTV. Continuano dunque ad arrivare pareri negativi in merito a questo progetto dalla Turchia. Nella giornata di ieri, infatti, sia il ministro Mehmet Kasapoglu che il calciatore del Fenerbache Mesut Ozil avevano criticato la nascita della Superlega per i motivi sposati da numerosi appassionati di calcio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) “turcaprendere parte alla. Qualora ciò dovesse accadere, sosterremmo le decisioni dell’UEFA. Come ha già spiegato il ministro dello Sport, siamo totalmente contrari a questo progetto“, così Nihat Ozdemir, presidente della Federcalcio turca, ai microfoni di FoxTV. Continuano dunque ad arrivare pareri negativi in merito a questo progetto dalla. Nella giornata di ieri, infatti, sia il ministro Mehmet Kasapoglu che il calciatore del Fenerbache Mesut Ozil avevano criticato la nascita dellaper i motivi sposati da numerosi appassionati di calcio. SportFace.

