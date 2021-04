Raffica di incidenti Tamponato da un autobus lungo la Flaminia | 26enne portato in ospedale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Raffica incidenti

corriereadriatico.it

ANCONA - In rapida successione trestradali nella giornata di oggi (martedì 20 aprile) ma per fortuna nessuno con feriti gravi. La giornata si è aperta con uno scontro tra auto e moto intorno alle 9 lungo via XXIX Settembre ...Sono almeno 506 le infrazioni che hanno portato ad unadi provvedimenti sulle strade ...cellulare e l'inosservanza dei limiti di velocità che costituiscono le principali cause di...ANCONA - In rapida successione tre incidenti stradali nella giornata di oggi (martedì 20 aprile) ma per fortuna nessuno con feriti gravi. La giornata si è aperta con uno scontro ...Nove incidenti stradali in una sola giornata nel comune di Verona. Due investimenti gravi di pedoni. Il comandante della polizia locale Luigi Altamura non ha dubbi: “La distrazione di chi guida è la c ...