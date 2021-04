Pirlo | “Col Parma torna Ronaldo Buffon gioca | credo anche Dybala”

(Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico bianconero, Andrea, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il: Domani giocherà? Come sta?“Sì ci sarannoche ha bisogno dire per ritrovare condizione. Abbiamo fatto una partita difficile con l’Atalanta ma lui ha fatto una buona prestazione”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Abbiamo speso tanto e fortunatamente abbiamo tutto oggi e un po' di domani per recuperare - ha detto l'allenatore della Juve Andreanella conferenza stampa di presentazione del matchParma, ...Bisogna cercare di allinearsi ancherischio di perdere, a volte". Sulla Superlega e sul rischio ... Ma anche questa è forte", sottolinea il ct azzurro che poi parla die di una carriera ..."Il presidente è venuto a parlarci stamattina: il presente per noi è la qualificazione in Champions - ha detto l'allenatore della Juve nella conferenza pre gara -. La Superlega è un progetto futuro" ...Le condizioni di Cristiano Ronaldo, ma anche le possibili novità di formazione anti-Parma. Così Andrea Pirlo ha parlato oggi in conferenza stampa verso l’impegno di domani della sua Juve: “La squadra ...