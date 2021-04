Pd con Sindacato Pensionati: “Inps, commissione invalidità a Sapri” (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCamerota (Sa) – “Ripristino della commissione invalidità civile presso l’Inps di Sapri”. La lotta del Sindacato Pensionati Italiani trova sponda e sostegno politico nel Pd di Camerota. Il circolo scrive: “Condividiamo pienamente la lodevole iniziativa della CGI Sindacato Pensionati Italiani, lega di Sapri-Camerota per il ripristino della commissione invalidità civile presso l’Inps di Sapri. Specialmente nelle attuali circostanze emergenziali, causate dalla pandemia da Covid 19, anche con l’inaccettabile rischio di assembramenti, è impensabile ed inammissibile che persone anziane, spesso difficilmente trasportabili e fragili sotto il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCamerota (Sa) – “Ripristino dellacivile presso l’di”. La lotta delItaliani trova sponda e sostegno politico nel Pd di Camerota. Il circolo scrive: “Condividiamo pienamente la lodevole iniziativa della CGIItaliani, lega di-Camerota per il ripristino dellacivile presso l’di. Specialmente nelle attuali circostanze emergenziali, causate dalla pandemia da Covid 19, anche con l’inaccettabile rischio di assembramenti, è impensabile ed inammissibile che persone anziane, spesso difficilmente trasportabili e fragili sotto il ...

