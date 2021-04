Pagelle TV della Settimana 12-18 04 2021 Promossi Buonamici e Isoardi Bocciati i cambi di programma di Rai1

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 20 aprile 2021) Elisa9 a Cesara. Lo speciale del TG5, condotto dalla navigata giornalista, sui Funerali del Principe Filippo riesce a staccare (di molto) ogni concorrenza. Ed è vero che si inseriva in uno slot fortunatorete ma è altrettanto vero che, quando si parla di tutto ciò che è evento istituzionale, nella percezione generale Canale 5 è un passo indietro rispetto alla Rai. 8 a Barry. Arrivata in Italia con un po’ di ritardo, la dark comedy in onda su Sky Atlantic è l’ennesimo buon prodotto sfornato da HBO. Un originale mix di humor nero e azione che non è mai nè troppo impegnativo nè banale. 7 a Elisa. La sua esperienza isolana è rimasta monca, non consentendole di portare a termine un percorso di crescita e di apertura a 360 gradi nei confronti del pubblico. Ciò ...