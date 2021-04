Massimo Giletti affaticato e sudato a Non è L’Arena: “Non so se riesco ad andare avanti”, cos’è successo (Di martedì 20 aprile 2021) Nel corso della puntata di Non è L’Arena di Domenica 18 Aprile, Massimo Giletti è apparso piuttosto sudato ed affaticato: cos’è accaduto. Una nuova puntata di Non è L’Arena è andata in onda ieri, Domenica 18 Aprile. In concomitanza con un ulteriore appuntamento con Fabio Fazio e il suo show, anche Massimo Giletti è ritornato L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) Nel corso della puntata di Non èdi Domenica 18 Aprile,è apparso piuttostoedaccaduto. Una nuova puntata di Non èè andata in onda ieri, Domenica 18 Aprile. In concomitanza con un ulteriore appuntamento con Fabio Fazio e il suo show, ancheè ritornato L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

matteosalvinimi : Oms, inchieste e menzogne sul piano pandemico italiano: non saranno le minacce di querele a fermare un giornalista… - ignaziomarino : Questa sera, domenica #11aprile dalle 22:30 circa, sarò ospite di Massimo Giletti nella trasmissione Non è l'Arena… - LegaSalvini : ??OMS, NUOVE RIVELAZIONI DI ZAMBON, COSTRETTO ALLE DIMISSIONI: 'CI FU UN ACCORDO PER INSABBIARE TUTTO, VOLEVANO PROT… - MRC_typing : @Mzucchiatti95 Penso Barbara D’Urso o Massimo Giletti - EmilianoSilv74 : RT @tempoweb: Scandalo #Oms, da #Giletti le chat che tirano in ballo #Speranza #nonelarena #ranieriguerra #dalema #18aprile -