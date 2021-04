Il non detto dei super soci della Superlega: guadagnare di più vincendo di meno (Di martedì 20 aprile 2021) In una sola giornata, 12 club di calcio si sono messi contro i governi di mezza Europa, compreso quello dell’Unione, tutte le leghe, tutte le federazioni nazionali, l’Uefa, la Fifa, tutti gli altri club europei e a giudicare da reazioni su giornali, social, sondaggi istantanei anche un bel pezzo di tifosi. Il caso della superlega immaginata, voluta e infine comunicata da 12 club di calcio tra cui Juventus, Milan e Inter, è roba seria, da non prendere né con istinto né con leggerezza. La dimostrazione sta proprio nella reazione di tutto il mondo, governi inclusi come si diceva. Perché qui il problema non è tanto il se (che comunque è un tema rilevante), ma il come. Perché le innovazioni nel calcio sono sempre state positive – vedi il format Champions che ha migliorato la Champions e lo spettacolo, e che all’inizio era criticato da ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 aprile 2021) In una sola giornata, 12 club di calcio si sono messi contro i governi di mezza Europa, compreso quello dell’Unione, tutte le leghe, tutte le federazioni nazionali, l’Uefa, la Fifa, tutti gli altri club europei e a giudicare da reazioni su giornali,al, sondaggi istantanei anche un bel pezzo di tifosi. Il casolega immaginata, voluta e infine comunicata da 12 club di calcio tra cui Juventus, Milan e Inter, è roba seria, da non prendere né con istinto né con leggerezza. La dimostrazione sta proprio nella reazione di tutto il mondo, governi inclusi come si diceva. Perché qui il problema non è tanto il se (che comunque è un tema rilevante), ma il come. Perché le innovazioni nel calcio sono sempre state positive – vedi il format Champions che ha migliorato la Champions e lo spettacolo, e che all’inizio era criticato da ...

