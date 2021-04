Il compleanno più triste della Regina Elisabetta: visite a rotazione per non lasciarla sola (Di martedì 20 aprile 2021) Il 21 aprile la Regina Elisabetta compirà 95 anni, ma non sarà un giorno felice. Per la prima volta in 73 anni non avrà accanto a sé il suo amato marito, il principe Filippo , morto il 9 aprile. Non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 aprile 2021) Il 21 aprile lacompirà 95 anni, ma non sarà un giorno felice. Per la prima volta in 73 anni non avrà accanto a sé il suo amato marito, il principe Filippo , morto il 9 aprile. Non ...

Ultime Notizie dalla rete : compleanno più Il compleanno più triste della Regina Elisabetta: visite a rotazione per non lasciarla sola Ma i figli e le nuore della Sovrana non vogliono rinunciare a starle vicino e, come riporta il Sun , hanno deciso di alternarsi al suo fianco in quello che è stato definito 'il compleanno più triste'.

Regina Elisabetta: niente festa per il suo 95° compleanno dopo la morte del principe Filippo Questo sarà difatti il primo compleanno della Regina Elisabetta senza il marito, dopo più di 70 anni di regno l'una accanto all'altro. Nel giorno del suo completeranno, la sovrana si circonderà solo ...

Ma i figli e le nuore della Sovrana non vogliono rinunciare a starle vicino e, come riporta il Sun , hanno deciso di alternarsi al suo fianco in quello che è stato definito 'il compleanno più triste'. Questo sarà difatti il primo compleanno della Regina Elisabetta senza il marito, dopo più di 70 anni di regno l'una accanto all'altro. Nel giorno del suo completeranno, la sovrana si circonderà solo ...