E3 2021: Square Enix ci sarà e ha in programma nuovi annunci (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo un anno di pausa forzata nel 2020, l'E3 tornerà come evento digitale quest'anno a giugno. Microsoft, Nintendo, Take-Two, Ubisoft, Capcom, Warner Bros e altri sono stati confermati per far parte dell'evento, ma alcuni grandi nomi mancano alla lista. Uno di questi è Square Enix, ma anche se non sembra che l'azienda trasmetterà una propria conferenza, ha comunque annunci da rivelare. In una recente intervista con Nikkei Cross Trend, il presidente di Square Enix Yosuke Matsuda ha detto che Square Enix ha in programma di annunciare i suoi prossimi progetti all'E3 di giugno.

