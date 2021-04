Cosmi, Crotone in ritiro è una risposta, nessuno molla (Di martedì 20 aprile 2021) "La società ha portato in ritiro la squadra. E' una risposta: nessuno molla". Lo dice Serse Cosmi, allenatore del Crotone, alla vigilia della sfida con la Sampdoria di domani sera allo stadio Ezio ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) "La società ha portato inla squadra. E' una". Lo dice Serse, allenatore del, alla vigilia della sfida con la Sampdoria di domani sera allo stadio Ezio ...

Advertising

sportli26181512 : Crotone, Cosmi: 'Con la Sampdoria farò turnover': Il tecnico rossoblù: 'Che il ritiro sia una molla. Io sono motiva… - TUTTOJUVE_COM : Cosmi: 'Si nasce per giocare nella Juve, ma anche contro la Juve. Io mi tengo stretta Spezia - Crotone' - AnsaCalabria : Cosmi, Crotone in ritiro è una risposta, nessuno molla. 'Non voglio più dire che siamo motivati, io lo sono' |#ANSA - Pall_Gonfiato : Crotone, Cosmi: 'Superlega? Si vive per giocare contro la Juventus' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'La società ha portato la squadra in ritiro, è una risposta, nessuno molla' -