Convenienze e convivenze

(Di martedì 20 aprile 2021) Ma non vi pare brutto, Col cielo così chiaro e azzurro, Quando si vorrebbe tanto giocare, Dovere andare a letto di giorno?Robert Louis Stevenson di Ugo Righi Tutte le volte che cerchiamo di approfondire il tema della comunicazione e indaghiamo, anche, su aspetti specifici, come il silenzio l’ascolto, la vicinanza e così via, ci interroghiamo, in definitiva, sulla reciprocità, ovvero sul coinvolgimento dinamico dei protagonisti dello scambio comunicativo per creare qualche forma di valore. La reciprocità è la condizione per vivere meglio con gli altri, perché non possiamo immaginare la vita senza gli altri. E non possiamo immaginare la vita senza gli altri. Ovunque è una “lotta” per conseguire la reciprocità , e realizzare forme di appartenenza vitale che non siano semplicemente far parte di un sistema sociale ,ma aver parte nei progetti della vita, che ci vedono presenti con il nostro ...