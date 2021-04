Canzone Segreta, gli abiti di Serena Rossi hanno conquistato i fan: quanto costano? (Di martedì 20 aprile 2021) Gli abiti che Serena Rossi ha sfoggiato in questa edizione di Canzone Segreta hanno letteralmente conquistato i fan! Ma sapete quanto costano? Serena Rossi (Getty Images)Quella del 20 aprile è l’ultima puntata di Canzone Segreta, lo show di Rai 1 condotto dalla talentuosa attrice Serena Rossi. Il format, incentrato sulla musica, prevedeva la partecipazione di ospiti illustri, di volta in volta diversi. Da Romina Power a Luca Argentero, da Mika a Marcella Bella, i più grandi nomi dello spettacolo italiano e internazionali si sono susseguiti sulla celebr poltrona di Canzone Segreta, pronti a rivivere gli ... Leggi su altranotizia (Di martedì 20 aprile 2021) Glicheha sfoggiato in questa edizione diletteralmentei fan! Ma sapete(Getty Images)Quella del 20 aprile è l’ultima puntata di, lo show di Rai 1 condotto dalla talentuosa attrice. Il format, incentrato sulla musica, prevedeva la partecipazione di ospiti illustri, di volta in volta diversi. Da Romina Power a Luca Argentero, da Mika a Marcella Bella, i più grandi nomi dello spettacolo italiano e internazionali si sono susseguiti sulla celebr poltrona di, pronti a rivivere gli ...

Advertising

Raiofficialnews : Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta venerdì #16aprile alle 21.25 su @RaiUno. Ospiti di @serenarossi_com: Anna Va… - UgoStomeo : RT @juary_saints: La cronaca, minuto per minuto, dello speciale “Stasera Canzoni segrete”... su OA PLUS! #CanzoneSegreta #StaseraCanzoniS… - 24Trends_Italia : 11. Sulla mia pelle - 20M+ 12. Cristina Donà - 20M+ 13. Santa Sara - 20M+ 14. Jorge Lorenzo - 20M+ 15. Trash Italia… - Ginko_21 : @inarteziogio Se vuoi farmi piangere Ti regalerò una rosa mi devasta ogni volta. Per come la intendo io però la can… - franciscachicca : @AvvStefy Credo sia una specie de 'il meglio di Canzone Segreta ' -