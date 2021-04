Brio: 'Juve, se gli esterni non difendono è dura non prendere gol' (Di martedì 20 aprile 2021) Sergio Brio, 13 stagioni alla Juve, con 379 partite e ben 24 reti, parecchie per uno stopper di professione. Un ruolo che oggi non esiste nemmeno più, ma che ha fatto la storia, nonché la fortuna ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 aprile 2021) Sergio, 13 stagioni alla, con 379 partite e ben 24 reti, parecchie per uno stopper di professione. Un ruolo che oggi non esiste nemmeno più, ma che ha fatto la storia, nonché la fortuna ...

Advertising

zazoomblog : Brio: Juve se gli esterni non difendono è dura non prendere gol - #Brio: #esterni #difendono #prendere - sportli26181512 : Brio: 'Juve, se gli esterni non difendono è dura non prendere gol': Brio: 'Juve, se gli esterni non difendono è dur… - Gazzetta_it : #SergioBrio : ' #Juve , se gli esterni non difendono è dura non prendere gol...' - Alba_Brio : RT @irrisolvibile: La Juve faceva brillare il'Palazzo' della Serie A era un Residence per tutti,ma tutti si facevano belli con gli slogan #… - MefistoMaria : Volevo rassicurare #Sconcerti che io quelle fattispecie di vetture non le ho mai prese in considerazione quando c’e… -